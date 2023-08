GAB Chairman Richard S. Clarin suportado pagpapalago ng karate

LUMAHOK si GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin sa isang consultative dialogue nitong Hulyo 29 sa karate sports community sa Mindanao.

Tinalakay ni Clarin sa naturang forum ang mga isyung may kinalaman sa karate sports community at nagbigay din ng payo para sa daan ng pagkakaroon ng professional license mula sa GAB.

Kinabukasan, Hulyo 30, nagsagawa naman ang GAB delegates ng technical observation sa Karatedo Tournament sa Limketkai Center, upang palakasin ang pagsuporta sa lalo pang paglago ng naturang sport.

Nitong Hulyo 31, bumisita ang mga delegado ng GAB kay CDO City Mayor Rolando “Klarex” Uy, kung saan sila ay kinilala at binigyan ng Certificate of Commendation para sa kanilang technical support at paggabay sa ikauunlad ng karate sa bansa.

Buong pasasalamat naman sina CDO City Mayor Uy at Councilor Roger Abaday, chairman ng CDO City Games and Amusements Committee, sa pagsasagawa ng GAB ng makabuluhan at produktibong diskusyon at technical support sa CDO Karate Technical Officials.

Muling iginiit ng GAB ang kanilang commitment sa “promoting, professionalizing and protecting sports” sa rehiyon at sa buong bansa para sa aspiring athletes at enthusiasts. (Abante Sports)