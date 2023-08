Dating alalay ni Pacquiao, binalandra makapal na datung sa mall

Kahit si Bench owner Ben Chan ay napa-OMG nang maglabas ng libo-libong datung si Jayke Joson sa isang mall.

Sa TikTok video ng publicist na si Josef Ramos, nag-shopping si Joson sa isang branch ng luxury brand na Paul Smith.

Umabot ang bill ni Joson sa P359,000. Bigla na lang siyang dumukot sa bag ng bungkos ng pera para bayaran ang kanyang napamili.

Nag-tip pa si Joson ng P10,000 sa staff ng Paul Smith.

Sa Twitter, marami ang pumuna at nagduda kay Joson sa pagbabayad ng malaking halaga gamit ang cash.

Heto ang ilan sa komento ng mga netizen:

“Imagine filming this just to show the world they have no class despite having wealth. Talk about self sabotage.”

“Ang tunay na mayaman hindi nagyayabang. Kalimitan sila ay tahimik lang.”

“Pansinin ang bundle ng cash, bilyonaryo hindi gumagamit ng card?”

Si Joson ay dating aide ni Manny Pacquiao na nakilala noon bilang ‘Pambansang Anino’.

Gayunman, nagkalamat ang kanilang pagkakaibigan dahil sa pera, kung saan dating napaulat na kakasuhan ni Pacquiao si Joson dahil sa pahayag nitong humingi umano ng P165M advance payment ang ‘Pambansang Kamao’ para sa isang laban na hindi natuloy. (Ray Mark Patriarca)