Charlie, Carlo naglamunan sa aktingan

Matinding kilig ang naramdaman, at hindi pa rin maka-get over ang mga fan sa trailer ng ‘Third World Romance’, ang unang movie ng real-life couple na sina Carlo Aquino, Charlie Dizon.

Sa eksena ay makikita ang mga karakter nina Carlo, Charlie bilang mga empleyado sa grocery at doon nagkakilala ang dalawa hanggang sa nauwi sila sa pagmamahalan.

Very natural at true to life ang aktingan ng dalawa at pati ang matamis na pasulyap-sulyap ng kanilang mga karakter ay kinakiligan ng mga fan.

Inulan din ng papuri ang linyahan ng mga karakter nila na very relatable at may kirot sa puso.

“‘Pag mahirap ka, dapat matapang ka!” sey ni Britney, ang karakter ni Charlie.

“Kailangan ko kasi ng pera,” isa pang linya ni Britney habang umiiyak. “‘Yun, pera kailangan mo, hindi ako,” sagot naman ni Alvin, karakter ni Carlo.

Komento ng mga netizen:

“May sampal sa katotohanan at kirot sa puso. Trailer pa lang impactful na agad!”

“Grabe galing ni Charlie at Carlo! Team lamunan ng acting!”

Ang ‘Third World Romance’ ay dinirek ni Dwein Baltazar. (Dondon Sermino)