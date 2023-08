Billy nabitin kay Coleen

Nasa France pa pala si Billy Crawford, pero updated ang actor-singer-TV host sa mga ganap ng misis niyang si Coleen Garcia.

Eh may bagong series sa Viva One, ang ‘Kung Hindi Lang Tayo Sumuko’, at sa presscon nga ay ipinalabas ang teaser ng proyektong at may kilig sa eksena ni Coleen sa leading man niyang si Carlo Aquino, ha!

At nasabi nga ni Coleen na kahit ang mister niya ay napanood na raw ang teaser ng ‘Kung Hindi Lang Tayo Sumuko’.

So, ano ang sabi ni Billy?

“Nabitin siya,” sey ni Coleen.

Aba, nagustuhan din ni Billy ang eksenang napanood kahit nga iba ang kapareha ng kanyang misis, ha!

Sabi nga ni Coleen, supportive raw si Billy sa kanyang career.

Sana nga lahat ng mga mister ay supportive sa kanilang mga misis, ha!

Bongga! (Jun Lalin)