May 90 taon na ang nakalipas nang simulan ng Philippine National Railways (PNR) ang operasyon ng mga tren ng Bicol Express.

Paborito po itong sakyan ng mga naglalakbay mula Maynila hanggang Bicol, dahil bukod sa mabilis at komportable, ay maaaliw ka sa makikita mong naggagandahang tanawin ng kalikasan habang nasa biyahe.

Umaabot po noon ang Bicol Express hanggang Legazpi City sa Albay. Mahalagang bahagi ito ng ekonomiya ng Bicolandia. Bukod sa pagiging commuter train, ang Bicol Express rin po ang nagdadala ng mga produkto at iba pang gamit na mula Bicol papunta sa Maynila at mga karatig-lalawigan. Ang mga produktong galing sa Maynila patungo sa iba’t ibang lalawigan ng Bicol ay sa Bicol Express din isinasakay.

May habang 560 kilometro ang Bicol Express na dumadaan din sa mga lalawigan ng Laguna, Quezon, Batangas, Camarines Sur at Sorsogon. Noong dekada sitenta, sinimulang maglagay ng PNR ng mga modernong airconditioned coach sa Bicol Express kaya naman po mas naging maginhawa at kaaya-aya ang paglalakbay dito. Natigil lamang ang operasyon nito noong 2006 dahil kailangan ng maipagawa ang mga sirang riles.

Muling pinagpatuloy ng PNR noong 2011 ang biyahe ng Bicol Express, na umabot hanggang Naga City sa Camarines Sur. Yun nga lamang, kahit magaganda ang coach ng Bicol Express, ang mga riles naman nito ay unti-unting nasira dahil sa malalakas na bagyo. Tuluyan ng itinigil ng PNR ang biyahe sa Bicol Express noong 2014.

Tulad po ng inyong lingkod, maraming mga Bicolano ang umaasa na muling mabubuhay ang Bicol Express sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM)

Sa kanyang State-of-the-Nation Address (SONA) nitong nakaraang linggo, ilang beses na binigyang diin ng Pangulong BBM ang kahalagahan ng imprastraktura bilang susi sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Ang hangad po ng Pangulo ay mapagkonekta ang tatlong malalaking island groups—ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga tren ang siyang pinakamaganda at ligtas na paraan para po matupad ang planong ito.

Matutuloy na sana ang planong pagbabalik ng Bicol Express noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Nakipagnegosasyon ang administrasyong Duterte sa Tsina para mapondohan ang P142 bilyon na konstruksyon ng unang package ng Bicol Express o ang PNR South Long Haul project. Pero sa kalaunan po ay binawi na ng administrasyong Duterte ang loan proposal sa Tsina dahil hindi naman umuusad ang pag-uusap ukol dito.

Napakalaki po ang magiging positibong epekto ng pagbabalik-operasyon ng Bicol Express sa ekonomiya at industriya ng turismo ng Bicol. Tiyak na lalo pang sisigla ang mga negosyo at dadami ang mga turistang dadagsa sa iba’t ibang lalawigan ng Bicolandia kung may Bicol Express.

Sa ngayon ay sinusubukan ng gobyerno na muling buksan ang pakikipagnegosasyon sa Tsina para mapondohan ang Bicol Express. Pero wala pa ring linaw dito.

Kaya naman po tayo ay nagpanukala na magtulong-tulong na lang ang gobyerno at mga naglalakihang kumpanya sa bansa para masimulan na ang konstruksyon ng isang makabagong Bicol Express.

Nagawa po ng mga higanteng korporasyon sa ating bansa na magsanib pwersa para maialok sa gobyerno ang kanilang proposal para sa modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa halagang mahigit P200 bilyon.

Kung kaya po ng mga private investor sa ating bansa na mag-alok ng ganitong kalaking proyekto sa gobyerno, malamang ay kakayanin din nilang tumulong para mapondohan ang Bicol Express project. May ilan na rin po tayong mga korporasyon sa bansa na nakalahok na sa mga rail projects kaya’t may sapat na silang karanasan at kakayahan sa mga proyektong tulad ng Bicol Express.

Maging ang Department of Transportation (DOTr) ay nagpahiwatig na public-private partnership (PPP) ang kailangan para muling umandar ang mga Bicol Express train.

Ang Bicol Express ay hindi lamang simbolo ng mabilis, komportable at malinis na paglalakbay. Ito rin ang susi sa pagbubukas ng maraming oportunidad para umunlad at guminhawa ang buhay ng ating mga ka-Saro.