Bahay Napuno ng Maligno noong Bagyo

Mga ka-Misteryo hindi lang mga tao ang apektado ng bagyo kundi pati na rin mga maligno at engkanto.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo.”

Si Nestor hindi makatulog nung kasagsagan ng bagyong Egay, hindi dahil takot siya sa hambalos ng unos kundi hindi siya mapakali nang madami siyang naramdamang presensya ng mga maligno at engkanto sa kanyang bahay sa Bulacan.

Misteryo: “Bakit paano mo ba sila naramdaman? Talaga bang sobrang matindi ang paramdam nila?”

Nestor: “Naku oo actually hindi lang paramdam, yung iba naaamoy

ko at nakikita ko sila sa mata ko at pati sa isip ko.”

Misteryo: “Ano bang naramdaman mo? May masama bang epekto sayo?”

Nestor: “Alam ko kung may presensya ng multo o maligno sa bahay ko. Normally kasi ang mga ghost kasi malamig ang enerhiya. May time nangangalabit sila. Bigla din sila bumubulong o kaya nagpapa-amoy ng pabango, bulaklak at kandila especially kung kamag-anak mo.”

Misteryo: “So yan ay paramdam ng ghosts eh paano yung sabi mong paramdam ng mga engkanto at maligno?”

Nestor: “May kahawig din sa paramdam ng mga multo ng namatay kaya lang mas malagkit ang enerhiya nila. Iba din ang amoy nila depende kung anong elemento sila. Kapag earth elementals kasi amoy lupa sila o kaya ay amoy puno. Kung water elementals naman ay amoy-tubig teka may amoy ba ang tubig? Meron di ba? Parang manamis-namis o kaya singaw ng ilog, irigasyon o dagat. Kapag Fire elemental naman amoy-sunog sila o yung may naririnig kang sagitsit ng apoy. At kapag air elemental yung amoy ng oxygen di ba may ganun?”

Misteryo: “Yes mukhang tama naman yung koneksiyon ng naaamoy mo sa nature spirits o maligno at engkanto. Pero yung sa bahay niyo ano naramdaman mo nung may bagyo?”

Nestor: “Engkanto o maligno sila kasi sobrang lagkit ng energy nila kasi halos

physical form na sila andami talaga nila sa house. Sari-saring amoy meron sila. May amoy kambing, amoy-lupa, amoy bulok na basura andami nila. Halu-halong amoy kasi displaced din sila.

Misteryo: “Anong ginawa mo?”

Nestor: “Kinausap ko kapag after ng daan ng bagyo balik sila sa pinanggalingan nila. May nakita pa kong malaking baka sa pasilyo namin.”

