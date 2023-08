Bagong panganak na leon kinagiliwan sa Malabon Zoo

Agaw pansin sa netizens, lalo sa mga bata, ang puting leon na ipinanganak sa Malabon Zoo.

Masayang ipinakita habang karga ni Manila Zoo founder Manny Tanco ang puting leon na kinagigiliwan ng mga namamasyal sa lugar.

Sa halip kasi na katakutan ay nakyutan pa ang mga ito habang nagpaselfie at groupie katabi ng maamo pang hayup.

Kung natutulog ito ay aakalain talaga na lifesize na stuffed toy dahil sa malago at puting-puti nitong kulay.

“It’s a miracle po! This is the luckiest moment of the Malabon Zoo,” sabi naman ni Tanco.

Kalimitan kasi ng kulay ng leon ay white to tawny yellow, ash brown, ochre o deep orange-brown pero ang isang ito ay puting-puti na parang si Sarabi na asawa ni Mufasa at nanay ni Simba sa sikat na pelikulang The Lion King.

Ayon kay Tanco, ngayon pa lang ay naghahanda na siya sa pagbuti ng panahon dahil tiyak na daragsain ng mga tao ang Malabon Zoo para makita ang bago nilang baby na kakaiba sa iba pang leon dahil sa napakaputi nitong kulay.(Orly Barcala)