Ayaw ng ilangan: Andrea willing makipagkaibigan sa mga ex

Hindi raw magiging problema kay Andrea Torres kung magiging kaibigan niya ang kanyang mga naging ex-boyfriend.

Gusto lang ng Kapuso actress na maging magaan ang lahat sa kanyang kalooban. Ayaw rin daw niyang dalhin habang buhay ang negativity nang paghihiwalay nila. Hindi raw siya ang tipo na magtatanim ng sama ng loob at nandoon pa rin daw ang respeto niya sa naging samahan nila.

“Hindi naman ako naniniwala na dahil hindi kayo nag-work, kailangan magkagalit na kayo, kasi my times sa buhay ninyo na prinotektahan ninyo ‘yung isa’t isa, minahal niyo ‘yung isa’t isa pati mga family ninyo. Kahit may cheating, hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng ex ko,” sey ni Andrea.

Kabilang sa mga naging ex-boyfriend ni Andrea ay ang komedyanteng si Sef Cadayona at pareho silang nasa cast ng upcoming teleserye na ‘Love Before Sunrise’ na bida sina Dennis Trillo at Bea Alonzo.

Kuwento ni Andrea, wala raw silang masyadong eksena ni Sef at wala raw ilangan na nangyari sa kanila sa set ng teleserye.

“Wala po kaming masyadong eksena dito parang dalawa pa lang yata. Unlike noon sa ‘Bubble Gang’, mas naka-work ko siya doon regularly.

“Sobrang normal lang kami ni Sef. Minsan nga parang iba na lang ‘yung gumagawa ng issue pero kami parang, ‘Ay parang wala namang anything.’ Wala kaming ilangan,” paniguro pa ng aktres.

Single nga raw si Andrea ngayon at naniniwala siya na darating din ang tamang panahon na muli siyang mabibigyan ng taong karapat-dapat na mahalin niya.

“Naniniwala ako na may season talaga for that. Hindi mo siya kailangan hanapin. Maybe pagpunta ko sa isang grocery, nandoon siya. Hindi ko siya kailangan pag-effort-an talaga.”

Good luck, Andeng!