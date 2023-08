Ano’ng say mo, David? Jak parte ng pamilya ni Barbie

Bibilib ka talaga kay Barbie Forteza, ha!

Kahit nga ka-love team niya si David Licauco at may bago silang series, ang ‘Maging Sino Ka Man?’ ay hindi talaga nagpapapigil si Barbie at panay ang flex tungkol sa pagmamahalan nila ng boyfriend na si Jak Roberto, ‘noh?!

Pinost ni Barbie nitong Tuesday ang pictures na kuha sa birthday dinner noong Monday night kung saan kasama nila ng parents niyang sina Mommy Amy at Daddy Tony si Jak.

Ang bongga nga dahil talagang sa pictures pa lang ay kitang-kita na na parte na talaga si Jak ng pamilya Forteza, ha!

Hindi nga maikakaila kung gaano ka-close si Jak kina Mommy Amy at Daddy Tony, ha!

Actually, kuwento nga sa amin ng isang malapit kay Barbie, sobra talagang close si Jak sa nanay at tatay ng girlfriend.

“May mga pagkakataon po na kahit wala si Barbie sa bahay at may work, si Jak po, eh, nagpupunta kina Barbie para dalawin sina Mommy Amy at Daddy Tony.

“Sobrang close po si Jak sa parents ni Barbie,” sey ng kausap namin.

Actually, tsika nga ng source namin, madalas daw sabihin ni Mommy Amy na hindi nai-insecure si Jak sa love team nina Barbie at David.

Eh, bakit nga naman mai-insecure si Jak, eh, secured siya sa pamilya ni Barbie, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)