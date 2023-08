‘Ammacana accla’: Melai kinainggitan kay Korean oppa Do Ji-han

‘Ammacana accla!’ — Ganiyan nga ang sigaw ng mga beki kay Melai Cantiveros. Dami ngang inggit na inggit kay Melai dahil sa kasama niyang Korean actor, ha!

Eh kasi naman si Melai, panay ang pasabog sa Instagram. Panay ang post ng mga ganap niya sa Korea.

At isa sa kinainggitan nga ngayon ay ang latest pasabog niya, na kasama niya ang isang oppa, ha!

“Guys may nakita akong nag-jogging ditu sa set namin kanina @dojihan , very oppaa and very mabait. See you soon Oppaaa Dojihan. The best. #maamchief #soon #thankyouLord.”

At siyempre, agad-agad na-recognize ng mga fan ang oppa na tinutukoy niya, si Do Jihan, na isa nga raw sa mga sikat na artista na napanood sa ‘Hwarang’.

“Parang siya ‘yung sa Hwarang. Pumayat siya, still pogi pa rin!”

“Yes po siya nga ‘yun. Pumayat siya pero ang gwapo.”

“Omg! Ikaw na! Pakisabi kay Do Jihan na mahal ko siya!”

“Omg si Ban Ryu from Hwarang.”

“Hinay hinay baka ma-oppa-kan ka ni Papang Jason! Charizz lang.”

Well, may mga tao talagang suwerte, na kahit anong gawin niya, siya na mismo ang nilalapitan ng mga tao, na inaasam ng marami na makasama nila.

At yes, nag-reply si Do Ji-han sa post na `yon ni Melai, ha!

Bongga ka girl!