Alleiah Malaluan, La Salle Lady Spikers abante sa Shakey’s Invitational quarters

HUMATAW si Alleiah Malaluan ng 13 puntos mula sa 12 kills at 1 block upang pamunuan ang nagtatanggol na UAAP champion De La Salle sa pagkumpleto sa pagwawalis sa kanilang gruup at tumuntong sa quarterfinals ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals Martes sa FilOil EcoOil Centre.

Kinailangan lamang ng powerhouse na La Salle ang kabuuang 70 minuto upang biguin ang CESAFI runner-up na University of Southern Philippines Foundation, 25-14, 25-15, 25-19 upang umusad sa mas matinding matira-matibay na huling walong koponan sa natatanging torneo sa bansa.

Una nang binigo ng Lady Spikers ang nakasagupang University of Perpetual Help System Dalta sa opening, 25-11, 25-17, 25-12, tampok ang matinding laro nina Shevana Laput at Katrina Del Castillo, na tumulong muli sa pagtala ng tig-10 puntos.

Gayunman, ang La Salle, na hindi kasama ang UAAP Rookie-MVP na si Angel Canino at pangunahin nitong libero na si Justine Jazareno, ay malayo pa sa inaasam nitong kondisyon patungo sa knockout playoffs.

“Marami pa kaming kulang. Lalo iyung connection ng setters at spikers. Marami pang kailangang ayusin. ‘Yung mga unnecessary errors, kailangan masolusyonan,” sabi ni assistant coach Noel Orcullo matapos na makumpleto na ang taon at nagtapos sina Jolina Dela Cruz, Mars Alba at Fifi Sharma. (Lito Oredo)