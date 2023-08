5 agri, FTI exec sinuspinde sa sibuyas scandal

Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng Department of Agriculture (DA) at Food Terminal Incorporated (FTI) dahil sa patuloy na imbestigasyon sa pagbili ng mga sibuyas para sa Kadiwa Food Hub project.

Sa utos na may petsang Agosto 1, 2023, pinatawan ni Ombudsman Samuel Martires ng preventive suspension without pay sina DA Assistant Secretary Kristine Evangelista, Administrative Officer Eunice Biblanias, DA Officer-in-Charge Chief Accountant Lolita Jamela, FTI Vice President for Operations John Gabriel Benedict Trinidad III at Budget Division Head Juanita Lualhati.

Kasama sina DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban at FTI President Robert Tan sa listahan ng mga respondent sa rekla¬mong inihain sa Ombudsman.

Ngunit sa utos ng Ombudsman, tanging sina Evangelista, Biblanias, Jamela, Trinidad III at Lualhati lamang ang pinatawan ng suspension order.

Sa rekord, ang DA sa pamamagitan ni Pa¬nganiban ay pumasok sa isang Memorandum of Agreement sa FTI para sa Food Mobilization o Kadiwa Food Hub Project habang ang bansa ay nahaharap sa kakulangan ng suplay ng sibuyas noong nakaraang taon.

Pagkatapos, ang FTI ay pumasok naman sa isang Letter of Agreement sa Bonena Multi-Purpose Cooperative para sa delivery ng 8,845 bag ng sibuyas.

Ang ginawa ng mga nasabing opsiyal ay isa umanong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Government Procurement Act. dahil sa kakulangan ng mga parameter sa pagpili ng kooperatiba.

Kinuwestyon din ng Ombudsman ang advance payment ng 50 porsiyento sa contract price, ang hindi pagsunod sa MOA, bahagyang pagpapatupad ng kontrata at kaduda-dudang pag-deliver ng Bonena. (Dolly Cabreza)