Yeng Guiao, Painters tampok sa PSA Forum

NAKASENTRO ang lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes, Agosto 1, sa darating na kampanya ng bansa sa Jones Cup sa Taipei na kinakatawan ng PBA team na Rain or Shine Elasto Painters.

Si coach Yeng Guiao ay nasa public sports program para pag-usapan ang paghahanda at tsansa ng Elasto Painters sa Agosto 12-20 tournament na babalik pagkatapos ng tatlong taong pahinga dahil sa global pandemic.

Ang Rain or Shine, na tumapos ng malakas na segundo sa katatapos lang na PBA on Tour, ay tinapik ang naturalized player na si Ange Kouame para palakasin ang koponan.

Ang unang bahagi ng session na magsisimula sa alas-10 ng umaga ay tampok ang dating pambansang eskrimador at matagal nang coach ng University of the East na si Rolando ‘Amat’ Canlas, Jr. at ilan sa mga nagwagi sa kamakailang 1st Burlington Inter-Club International Challenge na pinangunahan ng apat na gintong medalist na si Sophia Catantan ng UE.

Hatid ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO Philippines, Philippine Olympic Committee, at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ang naturang forum.

Mayroong itong livestream sa pamamagitan ng PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at naaantala ang pagsasahimpapawid sa Radyo Pilipinas 2, na ibinabahagi rin sa opisyal na Facebook page nito. (Lito Oredo)