Yari kay ‘EGAY’ 25 na, 106 lugar nasa state of calamity

Sumampa na sa 25 ang mga nasawi habang nasa 106 na ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa paghambalos ng Bagyong Egay noong nakaraang linggo.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) hindi pa rin natatagpuan ang 20 nawawala habang ginagamot pa ang 52 sugatan sa pagbayo ng bagyo.

Apektado ni ‘Egay’ ang 654,837 pamilya o 2,397,336 indibidwal mula sa 13 rehiyon.

Pumalo na rin sa P3.5 bilyon ang nawasak sa imprastraktura at mahigit sa P1.9 bilyon ang halaga ng nalugi sa agrikultura.

Samantala, kabilang ang mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, Bataan, Cavite, Abra, Cagayan, Bulacan at Mountain Province ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsalang iniwan ng bagyo.

Sinabi ni Bulacan Gov. Daniel Fernando na may 22 bayan at lungsod sa kanilang lalawigan ang lubog pa rin sa baha dahil sa malakas na ulan na dulot ng Bagyong Egay na pinatindi pa ng habagat at pagsabay ng high tide at pag-apaw ng mga ilog.

Kabilang sa mga lugar na grabeng binaha ang Angat, Norzagaray, San Ildefonso, San Rafael, Meycauayan, Marilao, Sta. Maria, Balagtas, Bustos, Plaridel, Baliuag, Bocaue, Guiguinto, Pandi, Hagonoy, Paombong, Pulilan, Malolos, Calumpit, Bulacan, Bulacan, San Jose Del Monte at Obando.

Dahil dito, suspendido ang mga klase sa buong lalawigan ng Bulacan kahapon.