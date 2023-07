Umiinit ang bakbakan sa Shakey’s Invitationals

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Centre)

9:00am — La Salle vs USPF

12:00nn — Lyceum vs AdamsonL

2:00pm — La Salle-Dasma vs UST

4:00pm — Enderun vs St. Benilde

ASINTA ng La Salle, College of St. Benilde, UST at Adamson ang quarterfinals ticket sa magkahiwalay na laro sa Day 3 ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals Martes sa Filoil EcoOil Centre.

Haharapin ng reigning UAAP champions La Salle (1-0) ang CESAFI runner-up University of Southern Philippines Foundation (0-1) sa Pool A na magsisimula sa alas-9 ng umaga, agad susundan sa alas-12 ng tanghali ng tunggaliang Adamson (1-0) at Lyceum (0-1) sa Pool C.

Sa alas-2 ng hapon, ang UST ay babangga (1-0) sa La Salle-Dasma (0-1) sa Pool B, habang ang two-time NCAA queen na CSB ay humarap sa Enderun Colleges sa alas-4 ng hapon sa Pool D para tapusin ang short single-round robin elims ng 12 koponan mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao.

Tanging ang nangungunang dalawang koponan mula sa bawat pool ang uusad sa knockout playoffs ng SSL na suportado ng Eurotel bilang opisyal na hotel at Victory Liner bilang official transport provider, at sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education (CHED).

Tanging ang Notre Dame of Dadiangas University (0-2) mula sa General Santos City sa Pool D ang wala na sa kontensiyon kaya ang huling playdate ay naghihintay na laro para sa CESAFI champion University of San Jose Recoletos (1-1) sa Pool B at Jose Maria College Foundation (1-1) sa Pool C para matukoy ang kanilang kapalaran.

Habang ang lahat ay nakatuon sa koponan sa UAAP at NCAA, ang mga unheralded squad tulad ng USJR mula sa Cebu at ang JMCF mula sa Davao ay napatunayan ang kanilang halaga sa ngayon sa makasaysayang laban na sinusuportahan din ng Mikasa, Team Rebel Sports, Summit Bottled Water, Genius Sports, Potato Corner, Peri-Peri Charcoal Chicken and Sauce Bar at R&B Tea.

Maa-access ang lahat ng SSL match sa lahat ng platform nang live at on-demand gamit ang Plus Network Digital Media Services, CNN Philippines, Solar Sports Entertainment at TAP Sports na nagsisilbing media partners. (Lito Oredo)