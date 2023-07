Tuloy sa basagan ng mukha! Nonito Donaire wala sa kukote pagreretiro

WALA pang planong isuko ni four division champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire ang karera sa boksing kasunod ng nakakadismayang pagkabigo kay Mexican Alejandro “Peque” Santiago para sa bakanteng World Boxing Council (WBC) bantamweight title na nauwi sa unanimous decision nitong Linggo (oras sa Pilipinas) sa Las Vegas.

Mariing sinabi ng 40-anyos na tubong Talibon, Bohol na hindi pa siya magreretiro dahil marami pa itong natitirang lakas para sumabak.

Subalit aminado itong hindi niya nagawang masunod ang kanilang game plan, gayundin ang pamatay na knockout punch kontra sa makunat at matibay na si Santiago (28-3-5, 14KOs).

“I say hell no to that!” bulalas ni Donaire sa panayam ni Jim Gray pagkataps ng laban. “I just trying to counter so much and his trying to put too much power to it and as everybody in the corner tell me to calm down and try the jab, and that’s how we practice, but there’s a remnant to fight like a warrior and that’s what I did and something that we didn’t train.”

Nabigong pahangain ni Donaire (42-8, 28KO) ang tatlong hurado na sina Max De Luca (113-115), Chris Migliore (112-116) at Steve Weisfeld (112-116) na pinaboran lahat ang mas batang Mexican boxer

“I love the sports so much. But the thing I told my wife and who has the word, whether I have it or not, and sounds like that, is where going to the locker room and talk to it and see what where we going from there, but I know I feel good, there’s something that didn’t triggered, I didn’t pull the trigger and that’s my biggest problem,” paliwanag ng 5-foot-7 legendary boxer at future Hall of Famer, na sinabing hindi umano nasusukat sa kanyang edad ag kawalan ng pwersa at kakayanang manalo sa laban.

Maagang ipinakita ni Santiago ang magagandang jabs mula sa labas, gayundin ang napakagaling na boxing skills at jabs hanggang sa dulo ng laban. (Gerard Arce)

