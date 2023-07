Taas-noo kahit kinapos! Tots Carlos, Cool Smashers ipinamalas pusong kampeon

NASILAYAN ng volleyball fans ang pagiging dugong kampeon ng Creamline Cool Smashers kahit nabigo silang madepensahan ang kanilang titulo sa katatapos na 6th Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference.

Itinodo nila Creamline scorers Tots Carlos, Jema Galanza at Celine Domingo ang kanilang lakas subalit kinapos pa rin sila kontra tigasing Kurashiki Ablaze, 25-19, 23-25, 19-25, 25-20, 13-15 sa kanilang winner take all finals na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City nitong Linggo ng gabi.

Nagtala sina Carlos, Domingo at Galanza ng 27, 20 at 18 puntos, ayon sa pagkakahilera, sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Tumikada si Tamaru Asaka ng 29 points para sa Japanese squad, bumakas si Hiraoka Akane ng 14 markers habang si skipper Kyoka Ohshima na nahirang na Finals MVP ay tumipa ng limang puntos at 19 excellent sets.

Nasilo naman ng bronze medalist na Cignal HD Spikers ang pinakamataas na individual award sa nasabing liga nang mahirang si Ces Molina na 2023 PVL Invitational Conference Most Valuable Player (MVP).

“Sa semi pros, collegiate, hindi pa ko nakapag-MVP kaya naiiyak talaga ako,” pag-amin ni 5-foot-9 spiker Molina. “It’s both pressure and inspiration kasi lahat ng tao mag-e-expect na and hahanapan ka lagi ng result.”

Ang teammate ni Molina na si Gel Cayuma naman ang naging Best Setter, habang sina Tamaru at Creamline star Alyssa Valdez ang Best Outside Spikers.

Napunta ang Best Middle Blocker award kina Majoy Baron ng fourth placer na F2 Logistics Cargo Movers at Domingo, habang Best Opposite Spiker si Carlos at si Kath Arado ng PLDT ang Best Libero. (Elech Dawa)