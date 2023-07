Special plate sa e-vehicle pinanukala

Isang panukala ang inihain sa Kamara de Representantes na nag­lalayong bigyan ng special license plate ang mga electronic vehicle (EV) upang mas marami umano ang maengganyo na gumamit nito at ma­bigyan ng insentibo ang mga may-ari.

Kapag naging batas ang House Bill 8560 na akda ni Malasakit at Bayanihan Rep. Anthony Golez Jr., ang Land Transportation Office (LTO) ay inaatasan na gumawa ng plaka na iba sa regular na plaka na ibinigay sa mga conventional na sasakyan.

Ang LTO ang hinahayaan na magdesisyon sa magiging kulay at disenyo ng plaka para sa EV na magsisilbi ring pagkilala sa kontribusyon ng may-ari ng sasakyan sa pagbibigay ng proteksiyon sa kalikasan.

Bago mabigyan ng plaka, ang mga EV ay dapat pumasa sa mga pamantayan na itatakda ng LTO upang masiguro na sumusunod ito sa safety standards. Ang mga gumagamit ng EV ay bibigyan din ng priority lane, tax incentive, parking privilege, at environment recognition.

“This representation believes that the approval of the foregoing bill will further help the efforts in taking care of our environment,” sabi ni Golez. (Billy Begas)