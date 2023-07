Same-same ang hirit ng ilang tropapips natin tungkol sa mga ipinangako sa ikalawang SONA o State of the Nation Address ni Pres. Bongbong Marcos Jr. At ang tanong pa nila, ano raw kaya ang magiging hitsura ng “Bagong Pilipinas”– pinaganda o pinasama?

Pero bago tayo magpulitika, mag-isport muna tayo at makisabay sa pagbubunyi sa tagumpay ng Philippine women’s national football team dahil nakapagtala sila ng history sa unang panalo nila sa 2023 FIFA World Cup.

Ang kauna-unahang “goal” o iskor ng mga footbolerang Pinay eh galing sa striker na si Sarina Bolden. Ang mas matindi sa unang panalo nila sa World Cup, ang host country na New Zealand ang kanilang tinalo.

Iyon nga lang, maaaga rin naputol ang kanilang trip sa World Cup dahil nasilat sila sa sumunod na laban nila sa Norway: 6-0. Nagdilang-diablo yata ang mga nega na baka naman daw first and last na panalo at goal ng Filipinas ang ginawa nila sa New Zealand. Ayun, nabokya nga sa Norway.

Pero kahit hindi maging champion o makapasok sa semis ang Pinay team sa naturang torneo, aba’y para na rin silang nagkampeon at tiyak na bidang-bida ang dating nila pag-uwi sa Pilipinas.

Malamang na mabuhay din muli ang interes ng mga Pinoy sa football na dating pinasikat ng Philippine Azkals, na fooball team ng mga kelot. Iyon nga lang, hindi na malaman kung ano na ang nangyari sa Azkals kung naging “Azucena” na ba mula nang mawala na mga “sikat” na player nito o poster boys na magkapatid na Phil at James Younghusband.

Kaya mas maganda siguro na walang eeksenang sa “bida” sa Pinay football team para magtagal ang interes ng tao sa kanila. Mahirap kasi, baka kapag sumikat ang kanilang magiging poster girl, baka kung hindi niya maisipang mag-artista, baka jowain naman siya ng artista.

Dapat din kayang mag-isip sila ng itatawag sa kanilang team para mas madaling matandaan? Sa ngayon, “Filipinas” ang simpleng tawag sa team. Baka ang National Artist lang na si Virgilio Almario ang masaya sa pangalan nilang “Filipinas.” Gusto kasi ni Almario na “Filipinas” ang maging baybay sa pangalan ng bansa kaysa sa Pilipinas.

Balik na tayo sa SONA. Ngayong nailatag na ng pangulo ang ikalawang set ika nga ng mga pangako ng kaniyang administrasyon, dapat itong ilista bilang “resibo” sa susunod na taon nang malaman nating kung ano ang mga natupad at hindi.

Hirit nga ng mga tropapips natin, sa dami na rin naman ng mga naging presidente natin na taon-taon eh may SONA, at magaganda ang mga ipinapangakong gagawin, aba’y siguro daw eh napakaunlad ng Pilipinas kung natupad lang ang mga ipinangako nila.

Isa nga ang pagsugpo sa katiwalian sa gobyerno ang madalas nating madinig sa SONA pero hanggang ngayon eh sumasakit pa rin ang ulo ng Commission on Audit dahil sa mga pasaway na opisyal sa gobyerno.

Madalas din na gamit na gamit sa mga talumpati sa SONA ang pagpapa-unlad sa agrikultura pero hanggang ngayon eh lalong naghihikahos ang mga magsasaka at mangingisda.

Bukod doon eh nagmamahal pa ang presyo ng kanilang mga produkto. Maliban sa mahal ang gastusin nila sa pagtatanim, kinukumpitensiya pa sila ng mga importer at mga smuggler.

Taon-taon na rin kasama sa SONA na pababain ang presyo ng mga bilihin at serbisyo, pero kabaligtaran ang nangyayari. Payo ng ilang tropapips natin, isa sa mga dapat gawin para matuwa ang mga tao–lalo na ang mga nasa middle income class– eh bawasan ang presyo ng kuryente. At madali raw itong magagawa sa pamamagitan ng pag-alis sa singil sa “system loss.” Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”