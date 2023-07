Punching bag daw ng ‘Fake Bulaga’ Lolit awang-awa na kay Paolo

Punching bag, o tagasalo ng suntok, galit ng mga fan, sa ‘Eat Bulaga,’ ang tawag ni Tita Lolit Solis kay Paolo Contis.

Kasi nga, si Paolo raw ang bugbog sarado talaga sa mga fan nina Tito (Sotto), Vic (Sotto), Joey (De Leon) o ng lahat ng Dabarkads, na galit na galit, at panay ang tawag sa kanila na ‘Fake Bulaga’.

Kaya mensahe niya kay Paolo, sana ay mapunta sa mabuti ang kinikita niya ngayon sa show, para naman sulit ang bugbog na natatanggap niya.

Awang-awa nga raw siya kay Paolo dahil, “Siya ang punching bag ng grupo nila sa Fake o 2nd Bulaga. Kasi nga siya ang pinaka-parang leader ng grupo kaya siya ang tumatanggap ng lahat ng suntok o bashing.

“ Ok lang basta hindi nakakapikon ang mga salita, pero mas madalas na hindi mo na halos matanggap ang binibitiwan nila against Paolo Contis. “Whatever the reason, sige palampasin na lang. Basta gusto niya ginagawa niya, masaya siya sa grupo niya, go lang.

“Eh ano ba kung siya ang sacrificial lamb. Ok lang na tagatanggap siya ng bashing at puna. Trabaho lang, walang personalan. Sana lang maisip ni Paolo Contis na dahil sa sakripisyo niya sa programa, iyon sanang kikitain niyang TF (talent fee) mapunta sa mabuti.

“Sana ngayon makabili na siya ng bahay, at maging maayos na ang kanyang buhay.

“Sakit sa dibdib ang isa sa nakuha niya dito sa Bulaga, sana bigyan din niya ng Bulaga ang buhay niya. Mabili na sana niya ang bahay na matagal na niyang pangarap kung saan puwede niyang dalhin mga mahal niya sa buhay.

“Sige lang, trabaho lang. Mas matatag pang buhay sana kabayaran ng lahat ng bashing na binabato kay Paolo.

Salamat na lang at maluwag niyang natatanggap. Siguro nga at nagawang matigas na ang puso niya sa tagal niya sa showbiz, kaya nakakaya niya ang lahat.

“Just look up Paolo Contis, your head high , and stay focus. Be a man of honor, do what you think is right, and move forward. Salute.”

Sana nga… (Dondon Sermino)