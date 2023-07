PCG, Marina gigisahin sa Binangonan tragedy

Iimbestigahan ng mga senador ang Philippine Coast Guard (PCG) at ang Maritime Industry Authority (Marina) upang alamin ang kanilang pananagutan sa pag­lubog ng motorbanca sa Laguna Lake na ikinamatay ng 27 pasahero noong July 27.

Naghain ng resolusyon sina Senador Grace Poe at Raffy Tulfo upang mapaimbestigahan sa Senate committee on public services ang trahedyang ito.

Ang motorbanca ay kaalis lamang ng Binangonan Port patungo sana ng Talim Island nang salubungin ng malakas na unos na naging dahilan ng paglubog ng bangka.

“Those responsible for the death of the 27 individual­s and the trauma of the 43 rescued victims should be held accountable for this incident,” giit ni Poe, chairperson ng nasabing komite.

Sa Senate Resolution (SR) No. 705 naman ni Tulfo, binangggit nitong makakatulong ang imbestigasyon para makita ang kapalpakan ng PCG at Marina.

Bukod sa mga opisyales ng PCG at Marina, nais ni Tulfo na makasuhan ang kanilang superior sa ngalan ng command responsibility. Aniya, ang madalas na nakakasuhan lamang ay mga tripulante ng bangka.

Nais din ni Tulfo na imbestigahan ang lahat ng factor na sanhi ng pagtaob ng Princess Aya at tukuyin ang mga lapses sa safety protocol o kapab-ayaan ng PCG, Marina at iba pang indibidwal at ahensiya. (Dindo Matining)