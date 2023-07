Panagutin kung totoong may kasalanan- Sen. Go

Nanawagan si Senador Christopher “Bong” Go at iginiit ang pangangailangan ng katotohanan, kasunod ng kontrobersyal na pagbibitiw ng tatlong heneral at15 koronel ng Philippine National Police (PNP).

Nauna rito nagbigtiw sa puwesto ang matataas na opisyal matapos lumabas ang mga alegasyon ng pagkakasangkot sa mga aktibidad ng ilegal na droga, na nag-udyok kay Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na tanggapin ang kanilang mga pagbibitiw.

Nabatid sa isang panayam noong Hulyo 26, matapos tulungan ang mga biktima ng sunog sa Parañaque City, inihayag ni Go ang kanyang pagkabahala sa posibleng implikasyon ng pagbibitiw ng mga opisyal, upang humingi ng kaliwanagan sa insidente at igiit ang nararapat na proseso para sa mga akusado na opisyal.

“Alam n’yo, tayo naman po, dapat noon pa sa panahon ni (dating) pangulong (Rodrigo) Duterte, zero tolerance tayo pagdating sa kampanya natin laban sa illegal na droga,” ayon kay Go.

“Kung totoong may kasalanan, papanagutin, not only resignation, kasuhan kung talagang involved sa droga,” binigyan diin pa nito.

“Dapat po ay ma-prove na talagang sila ang involved dito. Kawawa naman kung hindi talaga sila involved dito. Kung walang kasalanan, there is due process po. Dapat munang i-prove nila kung talagang may kasalanan ang mga ito,” paglilinaw niya. .

Binigyang-diin din ng senador ang pangangailangan ng transparency sa proseso ng imbestigasyon.

“Kung sino man po ang nag-assess nito, anong proseso ang pinagdaanan nito, dapat po ay ilantad, ilabas ang katotohanan,” apela ni Go.