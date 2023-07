Ogie ‘di masasamahan si Regine sa Milan

Sayang at hindi makakasama si Ogie Alcasid sa ‘ASAP Natin ‘To’ sa Milan, Italy on September 10.

Bago pa kasi plinano ang tungkol sa Milan show ng kanilang ABS-CBN Sunday noontime musical variety show ay matagal nang nakakasa ang ‘KilaboTitos’ USA and Canada concert tour ni Ogie with Ian Veneracion.

Nanghihinayang nga si Ogie dahil hindi niya masasamahan sa Milan ang misis na si Regine Velasquez-Alcasid.

Kung magkasama kasi sila sa Milan ay sigurado raw na mamamasyal sila sa mga lugar na malapit doon.

Anyway, masaya naman si Ogie sa ibinalita sa kanya ng promoter ng ‘KilaboTitos’ USA and Canada concert tour na si Nancy Yang.

Maganda nga raw kasi ang benta ng tickets nila, ha!

Magsisimula nga pala ang ‘KilaboTitos’ USA and Canada concert tour on August 25 sa San Diego, California at nasa Anaheim naman sila on August 26.

Ang third show nila ay sa Seattle, Washington on September 2 at the next day ay nasa Las Vegas, Nevada naman sila.

On September 8 naman ang show nina Ogie at Ian sa Vancouver, Canada at nasa Honolulu, Hawaii na sila on September 22.

Ang last show naman nila ay sa Maui on September 23.

Ang bongga ng ‘KilaboTitos’ nina Ogie at Ian, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)