MTRCB naalarma sa patong-patong na reklamo kina Vice, Ion

Pinatawag ng MTRCB (Movie and Television Classification Board) ang ‘It’s Showtime’ producers kahapon, July 31 para tumestigo.

Heto ang mensahe ng MTRCB:

“MTRCB: It’s Showtime ipinatawag upang tumestigo

“Nag-issue ang Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ng Notice to Appear at Testify sa Producers ng noontime variety show “It’s Showtime” bunsod ng patong-patong na reklamo na natanggap ng Board patungkol sa mga eksena na nagpakita ng diumano’y indecent acts nina Vice Ganda at Ion Perez sa “Isip Bata” segment ng show na ipinalabas noong ika-25 ng Hulyo 2023 sa channels GTV at A2Z DZOZ/DZOE 11.

“Ang naturang eksena ay lumalabag sa Section 3 (c) ng Presidential Decree No. 1986. Naka-schedule ang paglilitis sa ika-31 ng Hulyo 2023, sa ganap na Alas-diyes ng umaga sa MTRCB Office sa Timog Avenue, Quezon City.”