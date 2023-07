Malas naman! Jeremiah Gray sapol uli ng knee injury

NA-DISLOCATE ang tuhod ni Jeremiah Gray sa huling laro ng Ginebra sa PBA On Tour kontra NLEX nitong Linggo ng gabi sa Ynares Sports Arena sa Pasig City.

Kinumpirma ni coach Tim Cone ang injury matapos personal na samahan ang sophomore guard sa Medical City hospital ilang sandali matapos ang insidente na naganap sa huling bahagi ng third period.

“Jeremiah had a dislocated knee. The doctors were able to put the knee back in place and straighten it,” sabi ng two-time grand slam coach, na iniwan muna ang Gilas Pilipinas duty para manood sa final game ng preseason.

Unang tiningnan ang pinsala at pinaghihinalaang isa pang kaso ng ACL para sa 26-taong-gulang na si Gray, na nagtamo ng injury sa tuhod noong 2021 kasunod ng isang awkward landing matapos ang isang dunk habang naglalaro sa PBA 3×3 para sa TNT.

Si Gray, ang No. 2 overall pick sa draft noong nakaraang taon, ay sumailalim sa operasyon at rehab sa US bago bumalik sa bansa at nagsimulang maglaro para sa Ginebra sa Commissioner’s Cup.

Sinabi ni Cone na sinusuri pa ang shooting guard kung kailangan ng operasyon. (Lito Oredo)