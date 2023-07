LA Lakers nag-aalangan bigyan ng ekstensiyon si Anthony Davis

WALA pang malinaw na sagot ang Los Angeles Lakers head office sa katayuan ng pagpapahaba ng kontrata ni superstar big man Anthony Davis dulot ng pabalik-balik na injury na nagdudulot ng pangamba sa panibagong title run sa darating na season.

Matatandaang naging malaking balakid ang nadaramang injuries ng two-time Olympic gold medalist at 2017 NBA All- Star MVP sa kampanya ng Lakers sa nagdaang season, kung saan kinapos ang koponan patungong NBA Finals matapos walisin ng kasalukuyang kampeon na Denver Nuggets sa Western Conference championship sa 4-0.

Nahihirapan pang ibalanse ng koponan ang kanilang lineup upang mas maging matatag sa kakaharaping 2023-2024 season sa pamumuno ni four-time champion at MVP LeBron James na nasa dulo na rin ng kanyang kontrata sa koponan.

May pangamba ring maaaring mag-opt out na ang 30-anyos na 6-foot-10 forward sa susunod na Summer bago mag-expire ang kanyang kontrata, kung saan may ispekulasyon kung tunay bang bibigyan ng extension ang 2012 first overall pick at eight-time All-Star.

Ayon sa lumabas na report ng isang sports online website, sinabi ni Lakers owner Jeanie Buss na wala pa itong malinaw na katiyakan sa posibleng ekstensiyon, subalit nagpahiwatig itong maaaring pahabain ang kontrata ng superstar player.

“Rob (Pelinka) said it best. Our intention is that we want to keep continuity with our team. I’ll leave it at that,” wika ni Buss sa Sportskeeda.

Sinabi rin sa nasabing report ng isang Western Conference executive na urong-sulong ang Lakers sa pagbibigay ng extension kay Davis dahil sa injuries nito.

Matatandaang nagkaroon na ito ng injury sa kaliwang tuhod at sa kaliwang balikat noong 2016 na naging dahilan upang matapos ang laro nito sa kabuuang season sa New Orleans Pelicans.

Matapos ang 2020 title at $190 million 5-year contract ay tinamaan muli ng injury sa loob ng 30 games sa 2021 season dahil sa right calf at problema sa sakong na sinundan ng kaliwang groin injury sa NBA playoffs.

Sinundan pa ito ng MCL sprain, ankle injury at iba pa. (Gerard Arce)