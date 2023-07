Kongresistang anak ng presidente, tiklo sa money laundering

Arestado ang kongresistang anak ni Columbian President Gustavo Petro bilang bahagi ng isinasagawang imbestigasyon dito sa umano’y money laundering at kuwestiyonable nitong pagyaman.

Iniimbestigahan ng attorney general’s office si Nicolas Petro, kongresista sa lalawigan ng Atlantico sa Columbia, simula noong Marso sa akusasyong tumatanggap ito ng pera mula sa mga drug trafficker kapalit ng pagiging broker o tagapamagitan sa pakikipag-usap sa mga grupong kriminal sa Caribbean region.

Pinabulaanan ito ng batang Petro at iginiit na layon lang nito na gibain ang magandang imahe ng kanyang personal at politikal na karera.

Samantala, inamin ng Pangulo na bilang ama ay nasasaktan siya sa mga paratang laban sa kanyang anak.

“As a person and a father, so much self-destruction and the fact that one of my children goes to jail hurts me a lot. As President of the Republic, I assure that the prosecution has all the guarantees on my part to proceed in accordance with the law,” ayon sa Pangulo.