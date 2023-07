KathNiel susunod na sa ArMaine, MaBo wedding

Dumalo sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo sa kasal nina Maja Salvador at Rambo Nunez Ortega sa The Apurva Kempinski Hotel Resort sa Denpasar Bali, Indonesia.

Lumipad ang magkasintahan nu’ng July 30.

Inihatid sila ni Min Bernardo ( ina ni Kath) . Nag-post ng video si Tita Min na nasa airport ang KathNiel na walang ibang kasama. Hila-hila nila ang kanilang mga maleta.

Maging ang aktres ay nag-post din ng larawan na nasa loob ng eroplano. May caption ito na “BRB. Praying for safe skies. 🙏🏻 “.

Actually, close talaga sina Maja at Kath. Hindi lang dahil magkasama sila noon sa Star Magic. Naging malapit sila noong nag-pictorial sila sa Africa for Mega Magazine Fashion Issue na inilabas noong September, 2014. Kuwento ni Kath, sobrang inalagaan daw siya ni Maja noong nasa ibang bansa sila . Para ngang totoong mag- ate ang dalawa pag nagkikita.

Matatandaan, nagpunta rin si Maja noong grand opening ng negosyo ni Kathryn sa Ayala Malls Cloverleaf last November 26, 2017.

Ang tanong ngayon, hindi kaya susunod na sina Kathryn at Daniel na magpakasal? 27 na ngayong taon si Kath at ‘yan ang marrying age na gusto niya.

For sure, muling na inspire sa kasalang Arjo-Maine at Rambo-Maja ang magkasintahan na pareho nilang pinuntahan. (Ogie Narvaez Rodriguez)