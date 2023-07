Jak matinding ‘I Love You’ paandar kay Barbie

Daig ng maagap ang masipag.

Oh, di ba? Akala mo may contest sa paunahan sa pag-post, pag-greet ng birthday message para kay Barbie Forteza, ha!

At sa aspetong ‘yan, winner ang dyowa niyang si Jak Roberto.

Aba, tinaon talaga niya na unang minute ng July 31 at birthday pasabog niya para kay Barbie.

Simpleng, “Happy Birthday Madam! I love you so much!” ang pinakawalan ni Jak, pero tagos sa puso, ‘di ba?

Hindi mabulaklak, direct to the point, at sinsero talaga ang pagpapahayag ng pagmamahal.

Kaya si Barbie, ‘di nagpakabog, ang tinapatan din ang chika ni Jak, at sumigaw rin nang, “Mahal na mahal kita. Maraming salamat.”

At sino pa ba ang susuporta sa dalawa, kundi ang mismong kapatid ni Jak na si Sanya Lopez.

“Happiest Birthday sissy!!! @barbaraforteza. Simulan na ba natin ito?” na ang tinutukoy ay ang bonggang ‘nomnoman’.

Na siyempre ay gets na gets naman ni Barbie, kaya ang sagot niya, “Bwahahahahaha. Pacing lang! Thank you!”

Meaning, ‘wag masyadong magwalwal, ha! Na pacing lang, o dahan-dahan ang pag-inom.

Siyempre, limited lang ang puwedeng mag-comment sa post na `yon ni Jak, para hindi ma-penetrate ng mga negatron.

Alam naman natin na sa mga panahon ngayon, habang may puwedeng pasukan ang mga hater, gagawa sila ng paraan para sirain ang araw mo, ‘di ba?

Pero sorry kayo! Hahahahaha! (Dondon Sermino)