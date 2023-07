‘It’s Showtime’ kaladkad: Vice, Ion subuan yari sa MTRCB

Ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ang producer ng “It’s Showtime” ng ABS-CBN matapos ulanin ng reklamo hinggil sa mahalay na episode umano ng programa noong July 25.

Sa segment ng “Isip-Bata”, inilubog ng couple na sina Vice Ganda at Ion Perez ang kanilang daliri sa strawberry cake saka isinubo sa harap ng mga batang sina Jaze, Argus at Kulot, na kilala sa tawag na “Batang Cute-Po”.

Matapos ito, binati ng komedyante ang kanyang partner ng “happy Mmonthsary” habang tinutugtog sa background ang popular na kantang “Uhaw” ng Dilaw.

Pinaharap ng MTRCB ang mga producer ng nasabing noontime show nitong Lunes upang magpaliwanag sa umano’y pag­labag sa Section 3(c) ng Presidential Decree No. 1986. Ipinagbabawal sa nasabing PD ang pagsasahimpapawid ng materyales sa pornography at pagkonsinte sa paggamit ng ilegal na droga at iba pa.

“The Movie and Television Review and Classification Board issued a Notice to Appear and Testify to the Producers of the noontime variety show “It’s Showtime” over complaints concerning scenes that portrayed alleged indecent acts by hosts Vice Ganda and Ion Perez during the variety show’s “Isip-Bata” segment which aired last 25 July 2023 GTV and A2Z DZOZ/DZOE 11,” ayon sa press release ng MTRCB.

Ang MTRCB ay pinamumunuan ni Lala Sotto-Antonio, anak ni dating Se­nate President Vicente “Tito” Sotto III, isa sa bumubuo ng TVJ ng “E.A.T.” sa TV5.

Ang cake incident ay unang pinuna ng kontrobersiyal na social media personality Rendon Labador. “Huwag naman sa show ng mga bata. Vice Ganda, kung may natitira pa sa iyong utak, umayos ka,” saad nito sa Facebook post noong July 28.

“‘Yon lang ang gusto kong mangyari. Hindi ko kasi puwedeng i-tolerate ‘yan,” dugtong pa niya.