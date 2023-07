Inilihim? Nathalie Hart, misis na

Marami ang nagulat nang i-post ni Nathalie Hart na nagpakasal na siya.

Hindi naman lihim na last year ay engaged na si Nathalie kay Brad Robert.

Actually nang magkita kami sa isang event last year ay, “Meet my fiancé Brad,” na ang pakilala ni Nathalie sa amin kay Brad.

Kasama pa nila that time si Penelope, anak ni Nathalie.

Karga-karga pa ni Brad ang bata.

Samantala, nang makausap namin kahapon si Nathalie ay ikinuwentong hindi naman niya inilihim ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Brad.

Alam daw ng mga malalapit sa kanya ang tungkol doon.

Sey pa ni Nathalie, “Hindi po namin inilihim ‘yung tungkol sa kasal, we just wanted everything to be private!”

Sa umpisa raw ay hindi niya inisip na mag-post ng tungkol sa kasal nila, pero nang matapos na nga ‘yon, ipinakita na raw niya sa lahat.

So, kailan ba talaga sila ikinasal ni Brad?

“We got married on July 29 po sa grounds of Alexandria.

“In Sydney, Australia,” sey ni Nathalie.

Ikinuwento rin ni Nathalie na ang anak niyang si Penelope ang kanilang flower girl.

How cute!

Anyway, in a few weeks daw ay babalik sila ng Pilipinas.

Bale magpapabalik-balik daw sila ng Pilipinas at Australia.

Siyempre, hindi igi-give-up ni Nathalie ang kanyang showbiz career.

Bongga! (Jun Lalin)