Heaven astig sa tatlong tattoo

Ang “astig” ni Heaven Peralejo dahil sa tatag niyang tiisin ang pagpapa-tattoo ng tatlong beses sa katawan.

Ibinalandra ni Heaven sa kanyang Instagram post ang mga nasabing tattoo na may iba’t-ibang kahulugan at kaugnayan sa kanyang buhay. Ang mga ito ay “Found”, “Surrender” at “Forward”.

Ang “Found” ay discovering ng kanyang kalayaan na mag-explore ng solo sa travel at yakapin ang sarili niya.

Ang “Surrender” naman ay ang pagnanais niya ng perfection at maingat na pagpaplano sa kinabukasan. Pati na rin ang magic ng mga magaganap pa sa kanyang buhay.

Ang “Forward” ay commitment nitong huwag nang mabuhay sa nakaraan at yakapin rin ang pagpapatawad lalo na ang pagmamahal sa sarili. Nagpapa-alala rin ito na pahalagahan, namnamin ang lahat ng kanyang mga nakaraan.

Lahat ng kanyang tattoo ay realization ni Heaven sa nakaraang solo vacay sa Bali.

Aniya, “These 3 tattoos represent the impact Bali has had on my journey of self discovery. They remind me the importance of finding oneself, surrending to life’s flow, and to always move forward with love and forgiveness.”

Walang dudang matindi ang hugot ni Heaven sa buhay. Ganoon din sa mga heartaches na naidulot nito sa kanya. Kabilang kaya dito ang nabigo nyang pag-ibig sa anak ni Manny Pacquiao na si Jimwell at kay Kiko Estrada?

Kaya pala ingat na ingat si Heaven na huwag munang ipangalandakan ang romansa nila ni Marco Gallo, dahil sa kanyang nakaraan.