Ginang dedbol sa nagliyab na haybol

Nasawi ang isang ginang nang makulong ito sa nagliliyab nilang bahay sa isa sa dalawang insidente ng sunog na sumiklab sa Cavite noong Linggo.

Kinilala ang biktima na si Nanay Bahaw, ng Phase 2 Tierra Nevada sa Barangay San Francisco, Gen. Trias City, Cavite.

Sa ulat ni Police Master Sergeant Jayson C. Olivar ng Gen. Trias City Police, sumiklab ang sunog sa nasabing lugar bandang alas-4:27 nang madaling-araw at naapula ito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection (BFP) Gen. Trias City ganap na alas-4:45 madaling-araw.

Nagsasagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng BFP nang matagpuan nila ang bangkay ng biktima sa isa sa mga silid ng bahay nito. Hindi tinukoy sa report kung mag-isa lang itong naninirahan sa bahay.

Samantala, bandang alas-2:24 naman nang hapon nang sumiklab ang sunog sa bahay ni Danilo Perez y Novicio sa Mendez-Alfonso Road, Barangay Galicia 3, Mendez, Cavite.

Maagap namang nakaresponde ang mga tauhan ng BFP at idineklarang kontrolado ang sunog ganap na alas-2:52 ng hapon.

Wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan sa insidente.

Inaalam na ang sanhi ng dalawang insidente ng sunog gayundin ang naging pinsala nito sa mga ari-arian. (Gene Adsuara)