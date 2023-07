Gelli, Ariel nanggulat sa Indonesia

Star-studded, engrande, at very stylish ang naging pre-wedding welcome dinner nina Maja Salvador at Rambo Nuñez na ginanap sa Apurva Kempinski Bali, Indonesia.

Very elegant at posh ni Maja na nakaputing Chanel dress na sinalubong ang mga guest.

“May kanya kanya kayong trabaho pero talagang nag leave kayo, pumunta kayo dito sa Bali para talagang makita n’yo kung pa’no kami mag “I do” sa isa’t isa,” short message ni Maja.

Spotted sa event ang mga kaibigan at kapwa artista ni Maja na sina Joshua Garcia, Pooh, Kakai Bautista, Thou Reyes, mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati, Nicole Anderson, at ang alaga ni ni Maja sa Crown Artist Management na si John Lloyd Cruz at ang anak nito na si Elias.

Kasama rin ang mga socialite friends nila na sina Miggy Cruz, Laureen Uy, Nicole Anderson, Patty Ang, Chino Tobias, Cath Sobrevega, and Pat Dy.

Invited din si ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak gayundin ang mga beauty mogul na sina Rei Anicoche-Tan at ang mag-asawang Dr. Aivee and Z Teo.

Nagulat naman ang netizen nang kasama sa event ang mag-asawang Gelli de Belen at Ariel Rivera.

Si Ariel ay gumanap na ama ni Maja sa teleseryeng ‘Ina, Kapatid, Anak’ noong 2012 sa ABS-CBN.

Kaibigan din ng mag-inang Rambo at Marilen sina Gelli at Ariel dahil naging assistant ng dati at yumaong manager ni Gelli na si Douglas Quijano si Marilen.