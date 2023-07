EU palalakasin kalakalan sa ‘Pinas

Makakaasa ng mas maigting na kalakalan ang Pilipinas mula sa European Union.

Ito ang tiniyak ni EU Commission President Ursula von der Leyen sa joint statement nila ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos ang kanilang bilateral meeting sa Malacañang nitong Lunes nang umaga.

Ayon kay Leyen, maraming magkakaparehong interes ang EU at Pilipinas at ito ang kanilang tututukan para sa pakinabang ng dalawang bansa.

Ang EU aniya ang ikaapat na pinakamalaking trading partner ng Pilipinas kaya aasahan ang mas pinaigting na kalakalan matapos magdesisyong muling buksan ang negosasyon para sa free trade agreement.

“Today, I’m here to accelerate a new era of cooperation between us. First by taking our trade relations to the next le­vel,” ani Leyen.

Agad aniyang magtatrabaho ang kanilang grupo para makabalik sa negosasyon dahil mala­king potensiyal ang free trade agreement hindi lamang sa paglago ng ekonomiya kundi pati na rin oportunidad sa trabaho.

Ang FTA aniya ang magsisilbing springboard para sa ilalargang kooperasyon sa teknolohiya para mapalawak ang ekonomiya.

Interesado rin ang EU na makipag-partner sa Pilipinas sa green economy at sa mga programang tutugon sa problema ng climate change sa pamamagitan ng pagtatatag ng satellite na magmo-monitor ng panahon at epekto ng pagbabago ng klima. (Aileen Taliping)