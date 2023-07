DPWH, MMDA tatalupan sa mga pagbaha

Pagpapaliwanagin ng Senado ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) hinggil sa hindi maresolbang pagbaha sa iba’t ibang bahagi ng bansa tuwing umuulan.

“Nakakapikon na itong sitwasyon natin na sa tuwing uulan ayNpalagi na lang tayong baha, samantalang napakadaming proyekto at bilyon-bilyon ang ginagastos para masawata ang pagbaha, pero ganun pa rin at paulit-ulit,” ayon kay Senador Ramon Bong Revilla Jr.

“We must sit down and, once and for all, come up with workable and effectiveNsolutions,” dagdag pa ng chairman ng Senate committee on public works.

Nauna nang naghain si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ng resolusyon para siyasatin ang nararanasang ma­tinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.

Kabilang sa mga ipapatawag sina DPWH Secretary Manuel Bonoan at MMDA Chairman Romando Artes.

“Ipapatawag natin sina Sec. Bonoan at Chair Artes dahil dapat mabigyan ng sagot ang mala­king katanungan nating lahat kung bakit sa kabila ng maraming taon na lumipas na sinasabi na may ginagawa ang dalawang ahensya tungkol sa baha, eh patuloy pa rin tayong binabaha,” ani Revilla.

Sinita ni Revilla ang dalawang ahensiya na tila hindi umano epek­tibo ang mga flood control programs na grabeng pinagkakagastusan mula sa pondo ng pamahalaan para sa naturang programa. (Dindo Matining)