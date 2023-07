Deserve mo ‘yan girl! Ces Molina emosyunal sa unang MVP award

EMOSYUNAL na tinaggap ni dating Best Outside Hitter Frances Xinia Molina ang pagiging Most Valuable Player na tinulungan nang husto ang Cignal HD Spikers upang makuha ang ikatlong third place finish sa katatapos lang na 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference nitong Linggo sa PhilSports Arena.

Nakakulekta ng kabuuang 87 puntos sa semifinal phase ang 5-foot-9 spiker upang manguna sa mga lokal na manlalaro, kaantabay ang pagiging ikatlo sa 33.65 percent spiker efficiency.

Ito ang kauna-unahang MVP plum ng 28-anyos mula Cabanatuan City sa Nueva Ecija sapol nang lumahok ang Cignal sa PVL matapos tumalon galing ng Philippine Superliga noong 2021.

Maging sa kabuuan ng kanyang karera bilang volleyball player mula collegiate league sa San Beda Red Lady Spikers ay hindi pa nag-MVP si Molina.

“First time ko mag-MVP,” wika ng nangingiyak na si Molina sa awarding ceremonies sa harap ng hiyawan ng manonood.

“Semi pros, collegiate, hindi [pa ko nakapag-MVP] kaya naiiyak talaga ako. It’s both pressure and inspiration kasi lahat ng tao mag-e-expect na and hahanapan ka lagi ng result.”

Minsan nang nabiyayaan ang two-time ASEAN Grand Prix bronze medalist ng pagiging Best outside hitter sa 2022 Open Conference at 2nd Best hitter sa 2022 Invitational Conference, habang nakakauha rin ito ng parehong parangal sa 2021 PNVF Champions League for Women at PSL, gayundin ang pagiging Best Blocker sa 92nd season ng NCAA noong 2012.

Itinanghal rin ang ace playmaker ng Cignal na si Angelica “Gel” Cayuna bilang Best Setter dahil sa itinatalang 5.14 excellent sets kada laro upang higitan sina Rhea Dimaculangan ng PLDT (5.08) at Jia De Guzman ng Creamline (5.00). (Gerard Arce)