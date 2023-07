Dedma sa mga negang isyu! Kai Sotto pokus sa rehabilitasyon ng nananakit pa ring lower back

HINDI naiwasan ni Kai Sotto na ihayag ang kanyang saloobin hinggil sa mga binitiwang komento ni Gilas Pilipinas coach Chot patungkol sa kanyang career.

Sinabi ni Sotto na ang huling pag-uusap nila ni Reyes ay nangyari isang araw bago ang panayam ng huli sa CNN.

“Last communication namin iyun nang mag-practice ako even though may iniinda pa rin ako sa likod, at least I’ll still be there na gawin kung ano iyung makakaya ko,” sabi ni Sotto, na kasama ng Gilas sa kanilang tuneup kontra Ateneo nitong Hulyo 19.

“The day after may sinabi siyang iba pero ewan ko, hindi ko na alam sa kanya,” sabi ni Sotto.

Sa kabila ng napakalamig na relasyon niya ngayon kay Reyes, sinabi ng 21-anyos na second-generation cager na maglalaro para sa Hiroshima sa Japan B.League na nananatili pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan sa Gilas.

“Yung teammates ko close ako sa lahat ng mga iyun, okay ako doon,” sabi pa ni Sotto.

Hindi pa sumasali si Kai sa Gilas practices sa Meralco Gym, pero inihayag niya na handa siya para sa 2023 FIBA World Cup simula Agosto 25.

“Ako naman hinihintay ko lang naman talaga mag-heal iyung likod ko dahil gusto ko 100 percent ako pagdating ng mga games,” paliwanag pa ni Sotto.

Ngayong Agosto 1 ang biyahe ng Gilas para sa China pocket tournament pero ayon sa balita, hindi kasama si Sotto para ipahinga ang masakit pa ring likod. (Lito Oredo)

