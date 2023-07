Biyaheng Bicol bukas na uli

Nasa 1,300 pasahero ang maseserbisyuhan ng balik-operasyon ng biyaheng Bicol sa siyam na istasyon nito na may rutang Naga, Camarines Sur hanggang Ligao City sa Albay.

Ayon sa Philippine National Railways (PNR), may limang bagon ito na aabot lang sa dalawang oras at 11 minuto ang biyahe mula Naga City patungong Ligao at pabalik.

Magseserbisyo ito sa mga pasahero mula sa Ligao, Albay at Naga, Camarines Sur na kung saan daraanan ang mga istasyon sa Naga, Pili, Baao, Iriga, Bato, Matacon, Polangui, Oas, at Ligao.

Dalawang biyahe ng tren kada araw ang ruruta sa higit 67-kilometrong haba ng riles mula sa unang biyahe nito sa Ligao patungong Naga ganap na alas-5:30 nang madaling-araw at sa huling biyahe nito mula Naga patungong Ligao ng ganap na alas-5:30 nang hapon. (Vick Aquino)