Bagyong Falcon, habagat sanib-werpa, Western Luzon inaasinta

Naghakot pa ng puwersa ang Bagyong Falcon (international name: Khanun) habang sinasabayan ng habagat sa pagkilos patungo sa hilagang-kanluran ng Philippine Sea para magpaulan sa mga lugar sa Western Luzon sa susunod mga oras.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), nakita ang sentro ni ‘Falcon’ sa layong 1,070 kilometro sa silangan ng dulong Northern Luzon dala ang pinakamalakas na hanging 150 kilometro bawat oras at pabugso na hanggang 185 kilometro bawat oras.

Base sa kasalukuyan nitong galaw malabo umanong magtaas ng storm signal saan mang bahagi ng bansa.

Samantala, bukod sa manaka-nakang malakas na pag-ulan ay asahan na rin ang malakas na hampas ng hangin sa Zambales, Bataan, Cavite, Lubang Island, Kalayaan Islands, Cuyo Islands, Romblon, northwestern portion ng Antique, Camarines Sur at Albay, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, central at southern portion ng Aurora, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas.

Gayunman, posible pang lumakas ang bagyo habang lumalabas ito ng bansa ngayong araw hanggang bukas. (Natalia ¬Antonio/Dolly Cabreza)