7M katao namamatay kada taon dahil sa air pollution – WHO

Isang malaking banta sa kapaligiran ang air pollution na isa sa dahilan ng kamatayan ng pitong premature death sa mundo.

Ang kamatayan dahil sa air pollution ay kahanay na rin halos ng hypertension, tobacco smoking at mataas na glucose.

Tinaya ng WHO na ang air pollution sa mundo ang dahilan ng 7 milyon premature death kada taon mula sa ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer, gayundin mula sa acute respiratory infections tulad ng pneumonia na nakakaapekto maging sa mga bata sa low at middle income na bansa.

Kinikilala ito bilang main risk factor para sa Non-Communicable Diseases.

Batay sa tumataas na ebidensiya, lumalabas na apektado ng air pollution ang preterm at low-birthweight, asthma gayundin ang cognitive at neurological impairment na may kabuuang impact sa katawan ng tao partikular na sa baga.

Ang banta ng air pollution sa public health economy ay kumakatawan sa 6.1% ng global gross domestic product.

Sa kasalukuyan hindi alam ng mga health workers, ang health impacts ng air pollution at ang panganib nito ay hindi natutugunan nang maayos sa curricula ng health professionals kundi 12% lang ng medical schools world- wide kasama na ang mal-education, at pag aaral mula sa International Association of Medical Students’ Associations reports.

Lumalabas sa pagsasaliksik na ang masamang epekto ng air pollution sa kalusugan bilang bahagi ng clinical disease guidelines ay nababalewala.

Sa resulta ng World Heart Federation members survey, may indikasyon na kahit kinikilala ang air pollution bilang isa sa major risk factors sa cardiovascular diseases, mas mababa sa 50% ang tumugon sa survey. (Juliet de Loza-Cudia)