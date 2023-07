305 estudyante ng UP-Diliman, grumadweyt na summa cum laude

Nagtala ng bagong record ang University of the Philippines (UP) sa Diliman, Quezon City nang umabot sa 305 ang mga estudyanteng nagtapos dito bilang mga summa cum laude noong Linggo, Hulyo 30.

Ito ay doble ng naitalang 150 noong nakaraang taon.

Nasa 28 naman ang nagtapos na summa cum laude noong 2020 habang 55 noong 2019.

Sa tala ng UP Office of the University Registrar, kalahati ng kanilang 4,478 graduating student ang nagtapos ng ‘with honors.’

Samantala, nakakuha ng weighted average na 1.20 ang 305 na summa cum laude graduate.

Nasa 1,196 naman ang magna cum laude habang 742 ang cum laude graduates.

Ang summa cum laude ang pinakamataas sa mga Latin honors na iginagawad sa mga estudyanteng nakakuha ng pinakamataas na grado.

Sumunod dito ang magna cum laude at huli ang cum laude.

Nagsilbing speaker sa espesyal na okasyon si UP president Angelo Jimenez habang nagbigay naman ng inspiring message ang political science graduate na si Jessie Malibiran Jr.(Natalia Antonio)