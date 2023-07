Winnie Bedaña, Perpetual binunton galit kontra USPF

Mga laro sa Martes

(FilOil EcoOil Center)

9 am – DlSU vs USPF

12 nn – LPU vs AdU

2 pm – DLS-D vs UST

4 pm – EC vs CSB

HUMAMPAS si Winnie Bedaña ng 20 points upang giyahan ang apat na manlalaro ng University of Perpetual Help System Dalta sa double digits, makabangon at kaldagin ang University of Southern Philippines Foundation, 23-25, 25-12, 25-20, 25-16, sa 2nd Shakey’s Super League National Invitationals Linggo ng hapon sa The Arena sa San Juan.

Sumaklolo sina Charmaine Mae Ocado at NCAA Rookie of the year Shaila Allaine Omipon sa 18 at 16 markers habang si NCAA MVP Mary Rhose Dapol ay naka-15 puntos sa kalat-kalat na pag-atake para sa Lady Altas, na umunlad sa 1-1 sa Pool A.

“Ang ganda kasi yun talaga ang goal namin, one can win. Kami ay talagang umaasa dito dahil ito ang unang laro, bukas. Sa ngayon, medyo nasusuntok ka sa buwan. Ang goal namin is to score first in the second round then we’ll go from there,” suma ni coach Sandy Rieta.

Ang panalo ay inaasahang magtutulak sa Lady Altas na makausad sa ikalawang round sa posibleng pag-okupa sa ikalawang puwesto sa kanilang grupo sa pagbalikwas agad sa 25-11, 25- 17, 25-12 loss sa UAAP champion na La Salle lady Spikers noong Sabado.

Pinangunahan nina Ghana Mae Suan at Mary Louise Querubin ng Ghana ang USPF, ang CESAFI runner-up, na may 13 at 11 pts., ayon sa pagkakasunod.

Suportado ang SSL ni Boy Tuikinhoy ng Cebu Schools Athletic Foundation, Inc., Alex Adeva ng Northern Mindanao Volleyball Association of Coaches and Referees at San Juan Red Cross chapter at lahat ng sangay ng Shakey’s sa bansa.

Mapapanood ito sa Plus Network Digital Media Services, CNN Philippines, Solar Sports Entertainment at TAP Sports.

(Lito Oredo)