WFH bawal na sa Kongreso

Matapos alisin ang state of public health emergency kaugnay ng COVID-19 pandemic, ibabalik na ng Kamara de Representantes ang 100% on-site work simula sa Agosto 1.

Isang memorandum ang ipinalabas ni House Secretary General Reginald Velasco kung saan nakasaad na hindi na pinapayagan ang work-from-home arrangement maliban na lamang sa ilang dahilan na dapat na aprubahan ng kanyang tanggapan.

“Employees are required to use the Finger-Track Biometric Machine to register their time of entry to and exit from the HRep premises,” sabi sa memorandum.

Mananatili naman ang regular na paglilinis sa mga common area.

Ayon sa memo, magpapatuloy ang ginagawa ng mga Health and Safety Officer na mag-report at mag-monitor ng mga empleyadong mayroong sakit. Ang pagsasagawa ng antigen test ay gagawin lamang kung kailangan. (Billy Begas)