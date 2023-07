Walang iwanan kay PBBM sa ‘Bagong Pilipinas’

Noong nakaraang Lunes po ay naideliber na ni Pangulong Marcos ang kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA.

Tayo po ay nalulugod sapagkat tuloy-tuloy ang pagtupad ng ating Pangulo sa kaniyang mga ipinangako noong kampaya na siyang unti-unting nagbibigay sigla at kaginhawahan sa buhay ng mga Filipino. Lahat uusad, walang maiiwanan.

Ika nga ni Pangulong Marcos sa kaniyang nakaraang SONA, “Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan.”

Kung kaya’t tama ang ating Presidente sa kanyang mga sinabi sa SONA na kanyang mga prayoridad para ma-improve ang buhay ng mga Filipino. Swak talaga na pagtuunan nya ng mas higit na pansin ang anim na priority areas na kinabibilangan ng imprastraktura, seguridad sa pagkain, pagkakaroon ng trabaho, health care, edukasyon at social protection para sa mga mahihirap at iba pang vulnerable sectors.

Alam naman natin na kapag napalakas pa lalo ang ating ekonomiya ay darami ang trabaho, magiging mas matatag ang commodity supply at presyo ng bilihin at mas maraming makikinabang na mamamayan dahil magkakaroon sila o mas lalaki ang kanilang mga kita para sa ikabubuti ng kanilang mga pamilya.

Tama rin ang Pangulo sa pagtuon nya ng pansin sa kanyang SONA sa inflation o ang pagtaas ng mga bilihin, na aniya ay naging malaking problema ng kaniyang pamahalaan. Natatapyasan kasi ng mataas na inflation ang purchasing power ng mga tao, na ang ibig sabihin ay mas kaunting mga bagay bukod sa pagkain, tubig at ilaw ang napupuntahan ng kanilang salapi. Wala na silang savings o ipon at kapos na ang pera na mailaan para sa ibang mahahalaga ding bagay gaya ng pag-aaral ng kanilang mga anak o pagpapagamot.

Kaya naman sa tulong ng ating mga ekonomista ay sinuring mabuti ng Pangulo ang sitwasyon at nakapagtatag ng mga polisiya na magiging pundasyon sa paglakas ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at pagsasatupad ng mga proyektong mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng ating mga kapwa mga Pilipino.

Naglunsad din ng mga estratehiya na magpapalakas sa kakayahan ng ating mga kababayan at sa mga sector ng ekonomiya na ngayon ay nagpapakita na ng magagandang resulta. Bukod sa pagdami ng trabaho na ibibigay ng mas mataas na infrastructure spending o sa mga itatayong malalaking proyekto, talagang tinututukan po ng ating Pangulo ang pagpapababa ng inflation na kabibilangan ng pagtiyak na meron tayong sapat na suplay ng mga pangangailangan at maibaba pa nang husto ang presyo ng mga bilihin.

Kapag napadami ang may trabaho, mas marami ang magkakaron ng kakayahang mamili. Kapag mas maraming supply ay mas bababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung mura ang bilihin, mas maraming matitira sa kinita ng ating mga kababayan. Panalong-panalo rito ang mga mamamayan dahil ang parte ng kanilang mase-save mula sa kanilang kita ay maaari pa nilang magamit sa iba pang importanteng gastusin gaya ng pagpapatayo ng bahay, pagpapatayo ng maliit na negosyo o pagtulong sa mga magulang at mga kapatid.

At sa ikakaganda pa lalo ng ating ekonomiya, may 17 panukalang inendorso ang ating Pangulo noong SONA kung saan 10 ay mga bago at hindi nakasama sa expanded list ng 44 priority bills na napagkasunduan ng Chief Executive at Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) noong nakaraang taon. Kaya sa pag-uumpisa ng second regular session noong isang linggo, nasa 54 na ang mga urgent bills na kailangang pagtrabahuhan naming mga mambabatas nitong bagong legislative year.

Sa 54 priority bills na ito, 35 ang pasado na sa 3rd reading sa Kamara at nai-transmit na sa Senado. At ikinagagalak ko pong banggitin sa inyo na sa 35 bills na ito ay 28 ang iniakda o kaya naman ay naging co-author ang inyong lingkod.

Kabilang naman sa mga additional priority bills na nais ng Pangulo na aksyunan ng Kongreso ay ang amendatory laws sa Cooperative Code, Fisheries Code, Government Procurement Law and Government Auditing Code; panukalang Tatak Pinoy at Blue Economy laws; at tax reforms sa mining, single-use plastics, digital services, at road users’ tax.

Ang 7 pang panukalang binanggit ng Pangulo sa kanyang ikalawang SONA na kasama na sa naunang 44 priority bills ay kinabibilangan ng panukalang pagtatag ng Department of Water Resources Management; “functional and sustainable” pension plan para Military and other Uniformed Personnel (MUP); panukala laban sa financial account scams; ang Philippine Immigration Act; pag-amiyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act; pagpapagaan sa pagbabayad buwis; at ang automatic income classification ng ating mga local government unit (LGU).

Dito po sa pitong panukalang nabanggit ng ating Pangulo, apat rito ay principal author ang inyong lingkod at co-author naman sa tatlo.

Gusto ko rin pong banggitin na nasa tamang landas ang Pangulo sa kanyang pagsusulong na magkaroon ng mas mataas na paggastos sa infrastructure buildup sa ilalim ng kanyang “Build Better More” (BBM) program dahil ang mas maraming “infra investment” ay maraming idudulot na positibong epekto sa ekonomiya at magbibigay ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan.

Para matiyak na magiging mas accessible sa ating mga kababayan ang murang pagkain, pinapalawak ang ‘Kadiwa ng Pangulo’ outlets nationwide. At bilang concurrent agriculture secretary, tinitiyak na Pangulo na mapapataas ang ani ng mga magsasaka, isinusulong ang paggamit ng biofertilizer, hahabulin ng walang humpay ang mga smuggler at hoarders na nagdudulot ng artificial o pansamantalang pagkawala ng supply at pagtaas ng presyo ng bigas, gulay, karne at iba pang agri products. Hindi rin nakakalimutan ang sektor ng mga piggeries at poultry kaya papalawakin ang pagbibigay ng bakuna sa mga hayop upang maiwasan ang mga pesteng pumapatay sa kanila at ng hindi na tayo magkukulang pa sa mga produktong baboy at manok sa mga pamilihan.

Bukod dito, isinasabay ang pagsustena sa infrastructure modernization program at isinulong pa ang mga proyekto ng dating Duterte administration, pinalawak ang inisyatiba sa pamamagitan ng BBM program na bubuhusan ng mas malaking mga proyektong magbibigay ng physical connectivity tulad ng mga kalsada, tulay, at mga proyekto sa water management, agriculture, education, energy at health.

Kasama sa mga proyektong ito ang 1,200-kilometer Luzon Spine Expressway network na magkokonekta sa mga lalawigan ng Ilocos at sa amin sa Bicol kung saan ang dating travel time na 20 oras ay magiging 9 oras na lamang.

Sa mga ginagawang ito ng Pangulo, buo po ang suportang ibinibigay ng Kongreso partikular ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Buo rin ang suporta ng aming partido na National Unity Party (NUP) para matiyak na magagawa ng Pangulo ang kinakailangan upang matupad ang hangad na pag-asenso ng bansa kung saan wala talagang maiiwan.

Hindi naman sa pagyayabang, pero ang NUP na aking pinamumunuan ay ang pinakamalaking power bloc sa Kamara sunod sa ruling Lakas-CMD led by Speaker Martin. Kayat malaking bagay po na tuloy-tuloy ang aming suporta sa legislative agenda ni Pangulong Marcos sa Kamara sa liderato ni Speaker.

Kailangan po ng Pangulo ang tuloy-tuloy na suporta hindi lamang ng Kongreso kung hindi pati ng ibat-ibang sektor gaya ng business community at ng buong sambayanang Pilipino. Sa unang taon pa lamang ay ipinakita ni Pangulong Marcos na tinutupad niya ang pangakong walang iwanan. Sama-sama talaga tayo. Dahil ano ba naman ang magiging kabuluhan ng ating minimithing matinding pag-unlad ng ating ekonomiya kung hindi naman ito magti-trickle down o pakikinabangan ng ating mga kapwa Pilipino sa lahat ng panig ng bansa?

Importante po ang ‘trickle-down effect’ na ito. Para matawag na tagumpay ang inuumpisahang pagbabago ni Presidente tungo sa pag-asenso, kailangang maramdaman ang biyaya nito ng lahat—hindi lamang ang mga nasa pangunahing lugar sa bansa kundi maging sa kasuluk-sulukang kanayunan at barangay ng Pilipinas. Sabi nya, walang iiwanan. Kaya kapit lang po, maaabot na natin ang totoong pag-unlad sa tinatawag ni Pangulong Marcos na “Bagong Pilipinas.”