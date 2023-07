Todas kay ‘EGAY’ 16 na, pinsala nasa P5.9B

Umakyat na sa 16 ang mga nasawi habang pumalo na sa P5.9 bilyon ang halaga ng mga napinsala sa imprastraktura at agrikultura bunsod ng ilang araw na paghagupit ng bagyong Egay at pagsabay ng habagat sa Luzon at Visayas.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), 11 sa mga nasawi ay mula sa Cordillera Administrative Region (CAR), tig-dalawa mula sa Calabarzon at Western Visayas at isa mula sa Ilocos Region.

Nasa 20 katao pa ang nawawala habang 52 ang sugatan.

Dagdag ng ahensya, apektado ng bagyo ang 1,029,724 katao o 291,262 pamilya mula sa 2,615 barangay sa buong bansa.

Naitala naman sa P1,501,183,483.27 ang napinsala at nalugi sa agrikultura habang puma­lo sa P4,388,703,839.36 ang halaga ng nawasak sa 270 imprastraktura.

Samantala, lubog sa baha ang maraming lugar sa Central Luzon at pinangangambahang patuloy na masasadlak sa nasabing sitwasyon ang mga residente rito dahil sa pagpasok sa bansa ng bagyong Falcon kahapon nang madaling-araw.

Sa Bulacan, 14 na bayan at dalawang siyudad ang lubog sa baha at pinalubha pa ito ng high tide at pag-apaw ng mga ilog ganun din ng pagpapakawala ng tubig sa Bustos Dam.

Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Calumpit dahil sa malawakang pagbaha sa 29 barangay dito.

Sinabi ni Bulacan Gov. Daniel Fernando na pinaghahandaan na rin nila ang pagtaas pa ng baha sa lalawigan dahil sa pag-apaw ng Pampanga River Basin gayundin ng mga ilog sa San Jose del Monte at Sta. Maria.

Sa Pampanga, 200 barangay at 15 bayan naman ang lumubog sa baha noong Sabado.

Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO chief Angie Blanco na ilang araw ng hindi madaanan ang ilang kalsada sa lalawigan kabilang dito ang SCTEX Pasig, Potrero Bridge na isang linggo nang sarado dahil sa mataas na tubig.

Samantala, sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) na umakyat na sa kate­goryang ‘typhoon’ ang bagyong Falcon (international name: Khanun) at inaasinta rin ang Luzon at Visayas

Pag-iibayuhin umano nito ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa susunod na tatlong araw dahil sa pagsabay ng habagat.

Hindi ito inaasahan na magla-landfall sa bansa kundi sa China sa Miyerkoles nang hapon hanggang gabi. (Natalia Antonio)