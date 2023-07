TikToker walang paa, kamay bumira ng ‘Gento’ dance

Nagpakitang gilas ng kanyang talento sa pagsayaw ang TikToker na ito na talaga namang hataw kung hataw sa tugtog na Gento ng SB19.

Siya si Aldrin Pawa (@aldrin_pawa) na kasalukuyang may 1.9 million followers sa kanyang TikTok account.

Si Aldrin ay isang amputee kung saan wala na siyang mga braso at binti ngunit hindi niya ito tiningnan bilang balakid kundi upang maging inspirasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay goodvibes at pagbabahagi ng kanyang angking talento.

Mapapanood sa uploaded video si Aldrin suot ang kulay pula na sando na tila kwela at super enjoy habang umiindak ng ‘Gento’.

Inulan ito ng dagsang views at bumuhos din ang pagsaludo mula sa mga users sa social media.

Gaya na lamang ni @mars_4short, “This is confident despite being different. No one can break his confidence and happiness.”

Sey ni @dheng, “Nakakatuwang makita mga ganito nakaka-inspire sa kabila ng kakulangan happy lng life.”

“Lupet mo bro galing talo mo pa ako,” hirit ni @ronald_032.

“Ang galing mo talaga bro tuloy mulang,” compliment pa ni @syndonali.

“Angas ng moves ni lodi! Sana all! HAHAHA,” dagdag pa ng isa.

Talaga namang hanep sa galing ang TikToker na ito! (Moises Caleon)