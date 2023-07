Sotto dinikdik TAPE sa ‘Fake Bulaga’

Kinalampag ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang Television and Production Exponents, Inc. (TAPE Inc.) na palitan na ang pa­ngalan ng programang “Eat Bulaga” kung hindi makayanan ng mga host na matawag silang “Fake Bulaga”.

Ito ang binanggit ni Sotto matapos magkomento ang mga bagong host ng “Eat Bulaga” na nasasaktan sila kapag tinatawag na “Fake Bulaga” ang kanilang programa.

“Kaya masakit po sa amin kapag tinatawag n’yo kaming “Fake Bulaga”, dahil wala pong fake sa ginagawa namin, sa ngiti na nakikita namin sa mga tao. Wala po,” wika ng host na si Paolo Contis nang magdiwang ng 44 anibersaryo ang programang “Eat Bulaga” nitong Sabado.

Sagot naman ni Sotto sa tweet, “Then why not think of a new name?”

Muli rin itong nanindigan na walang karapatan ang TAPE na magdiwang ng anibersaryo ng “Eat Bulaga” dahil wala pa sina Romeo Jalosjos Sr., Romeo “JonJon” Jalosjos Jr. at Frederick Seth “Bullet” Jalosjos noong inimbento ito ni Joey de Leon, 44 taon na ang nakaraan.

“Tape inc has absolutely no right to celebrate 44 years. They existed only in 1981. They did not exist in 1979. EB ceased to be EB when TVJ left them,” tweet ni Sotto.

Naka-pending na sa Marikina Regional Trial Court ang inihaing kaso ng TVJ laban sa TAPE at GMA Network kaugnay ng copyright infringement at unfair competition. Hiniling din ng mga complainant na magpalabas ng writ of preliminary injunction ang korte upang pagbawalan ang TAPE Inc. na gamitin ang pangalan ng programang “Eat Bulaga” o “EB” sa GMA-7.

Humingi rin sila ng P17.482 mil­yong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng “Eat Bulaga” sa GMA-7 nang walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P5.827 milyon kada araw na kita ng “Eat Bulaga”.

Sasalang sa witness stand ngayong Lunes si Tito Sotto kung saan marami itong ibubunyag tungkol sa inihain nilang kaso sa TAPE at GMA.