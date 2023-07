Sabak-baha tips muna tayo 

Halos dalawang linggo nang nag-uuulan nang walang humpay sa halos lahat din ng bahagi ng bansa kaya talagang limitado ang galaw ng mga tao lalong lalo na ang mga umiiwas na mabasa ang sarili pati na rin ang kanilang mga sasakyan.

Kaya sa mga groups at pages sa iba’t ibang social media platforms ay nangunguna sa mga pinag-uusapan ang tungkol sa mga diskarte sa pagmamaneho at pagmamantini ng mga sasakyan sa mga ganitong uri ng panahon.

Ano nga ba ang tamang diskarte sa pagmamaneho sa panahon ng tag-ulan lalo na sa mga kalyeng madalas na bahain?

Unang-una ay dapat na siguraduhin palagi na ang nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan at kayo bilang nagmamaneho ay laging isaisip ang maraming senaryo bago tuluyang lumusong sa pagbaha.

Ang mga senaryong ito ay kinabibilangan ng clearance ng sasakyan na inyong minamaneho mula sa pagitan ng kalyeng dadaanan at sa makina nito.

Kabisaduhin kung saan na nakalagay ang air cleaner dahil kapag napasukan ito ng tubig at nasinghot ng makina, siguradong malaking gastusin ang nag-aabang sa inyo, bagama’t sa mga bagong modelo, kadalasang nasa bahaging itaas na ito nakalagay.

Kung ang sasakyang minamaneho ay naka-manual transmission, ikambyo sa primera at huwag nang ilipat hanggang sa makalagpas sa baha at huwag hahayaang bumaba sa 2 ang rpm upang matiyak ang tamang puwersang pantawid.

Sa automatic transmission naman ay ilagay sa L o sa 1 kung ito ay mayroong manual mode o tiptronic at huwag mag-alala kung magalit man ang makina habang tumatawid dahil kagaya ng nasa manual transmission, kailangang mapirmi ang matatag na rpm upang masigurado ang puwersa.

Pagkalagpas ng baha ay apakan ng mahinahon ang preno at kapag naramdaman na hindi ito masyadong kumakagat, iangat ang paa at apakan na ulit at gawing paulit-ulit hanggang sa bumalik sa normal ang kondisyon nito noong hindi pa itinatawid sa baha.

Tingnan din ang dashboard panel kung may mga warning lights na naglabasan matapos na ilusong sa baha at obserbahan kung ang mga ito ay nawala makalipas ang ilang saglit.

Ang mga tips na ito ay para po sa mga baguhang nagmamaneho lamang pero puwede ring sa mga datihan na pero hindi pa nakakaranas ng situwasyon na kailangan nilang itawid ang minamanehong sasakyan sa baha.

Sana ay umaraw na ulit dahil kating-kati na akong magmaneho ng medyo malayuan.