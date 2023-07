Rob Celiz, Makati sinorpresa Nueva Ecija sa MPBL Visayas

PUMUKPOK si Robby ‘Rob’ Celiz ng 12 points at 9 rebounds nang bidahan ang Makati OKBet sa paggulantang sa defending champion Nueva Ecija, 68-61, sa OKBet 5th Maharlika Pilipinas Basketball League 2023 regular season game Sabado ng gabi sa University of Saint La Salle Gym sa Bacolod.

Kasabwatan niya sa pag-ahon ng country’s premier business and commercial center mula sa nine points down sa final quarter ang mga umiskor ng 11-10-10 na sina Jose Carlos ‘JC’ Cullar, Billy Ray Robles at Keith Jasper Agovida para iangat ang kampo sa 15-6 win-loss slate ng 29-team men’s hoopfest.

Dehins umubra ang pinasmahang 34 markers nina Michael Juico (13), Will McAloney (11) at Roi Sumang (10) sa pagsalampak ng Rice Vanguards sa 18-3.

Magpapatuloy ang pukpukan sa liga sa dalawang laro ngayon (Lunes) sa Passi City Arena sa Iloilo.

(Ramil Cruz)